Trobar-s’hi

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de juny de 2018

Empènyer l’associació benèfica SDRCA no és del tot fàcil. Sovint s’ha d’anar a contracorrent per la incomprensió de determinades persones. La SDRCA lluita en camp obert, ha de fer front al mercat i als interessos del mercat

No és fàcil trobar persones lleials, però se’n troben. L’altre dia me’n vaig trobar un que em deia que aquesta dedicació que tinc era conseqüència de trobar-me sol després de dir-me que em beneïa per dedicar el meu temps als pobres

La SDRCA té una vocació d’ampli espectre, col·labora amb totes aquelles persones que també veuen oportunitats tant pels africans d’aquí com pels d’allà. No discriminem per raons d’ingressos

Els africans que viuen aquí normalment s’hi troben bé perquè han descobert un món amb moltes més llibertats per desenvolupar-se com a persones

Gràcies a la SDRCA he conegut persones africanes de tota posició social, i m’hi he entès. He viscut les lluites de mares a favor dels seus fills menuts. He viscut situacions en què es busca assentar-se en situacions més confortables

He hagut de fer veure persones autòctones perquè s’ha de tenir respecte pels africans que viuen entre nosaltres. Hi ha encara molta incomprensió i reserva

La SDRCA ha hagut de fer front a sabotatges greus, inexplicables. Els atacs vénen de gent que gaudeix d’una condició que impedeix que siguin perseguits. Vénen de llocs inesperats

S’han generat tants tòpics sobre els africans d’aquí i d’allà que és molt dur entrar dins la mentalitat de les persones autòctones. Semblen talment costres. Jo convido els africans que facin passos per barrejar-se amb la població d’acollida. Jo demano que s’esforcin més per fer com els altres

Tenim que la maquinària més potent de cara a la integració o naturalització prové de la feina que fan les mestres i els mestres de les escoles. Pot ser el millor salconduit cap a la integració total sense haver de perdre els orígens