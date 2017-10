Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’octubre de 2017

L’equip audiovisual habitual de la SDRCA ha començat a treballar el tercer video del projecte “55 videos africans”. Es podrà veure en breu com els dos primers (Guinea Equatorial i el Camerun) a www.africatv.cat, YouTube o Facebook

Els 55 videos africans és un projecte per acostar els països africans a la nostra societat. Són 55 videos africans perquè 55 són els països africans reconeguts per la Unió Africana

La velocitat de producció amb què s’estan fent està condicionada per la logística necessària. Fem un cant perquè tothom s’apunti a la convoctòria del Parlament africà de Barcelona

S’ha completat la crida amb l’enviament de moltíssimes cartes a associacions triades a l’atzar

En efecte, els 55 videos africans han de servir en aquesta primera crida per omplir un espai tancat com podria ser per exemple un teatre. Aquesta trobada busca aplegar el màxim nombre de persones jurídiques relacionades amb l’Àfrica

Es tracta d’encetar un debat per al reconeixement d’altres entitats o establir un contacte amb d’altres tot millorant la interculturalitat a Barcelona

La SDRCA hi participarà des d’almenys dues perspectives: el CLUB40 (cooperació interna) i CLUB41 (cooperació internacional)

La SDRCA demana la participació de tots els protagonistes que no seran altres que les associacions i totes les altres persones jurídiques que estan relacionades amb africans o amb l’Àfrica

Tal com queda clar en el video del Senegal (el tercer), la fortalesa dels lligams entre Barcelona i els països africans ha d’estar marcada amb relacions economicoculturals entre les dues bandes de la Mediterrània