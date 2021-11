Consell Municipal Immighració, 4 de novembre de 2021

us convidem a participar enguany si! en la

TROBADA BCN CIUTAT DIVERSA 2021

diumenge 14 de novembre, de 10:30 a 19h – ARC DE TRIOMF

T’hi esperem! Consulta’n directament el PROGRAMA

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), les entitats i l’Ajuntament de Barcelona, organitzem un any més la Trobada BCN Ciutat Diversa,

una diada festiva i reivindicativa adreçada a tota la ciutadania per mostrar, compartir i gaudir la diversitat de la nostra ciutat i reclamar Drets i igualtat.

Enguany, el tema central de l’any que treballa el Consell és

Per una BCN antiracista

Estarà present en la Trobada, junt amb moltes activitats lúdiques i participatives a l’entorn dels eixos del Consell:

Interculturalitat Drets Igualtat Diàleg… i sobretot Festa!

A l’escenari i a les diferents carpes o espais hi trobareu més de 80 activitats: actuacions musicals, ludoteca, col·loquis, exposicions, photocalls, tallers, jocs interactius… per a infants i adults, i molt més!

Hi haurà com cada any la Biblioteca vivent, i a l’ Auditori hi trobareu projeccions audiovisuals, presentacions i una Taula Rodona sobre el tema de l’any.

A les 13h la cercavila cridarà a la lectura del Manifest: “Per una BCN antiracista”

Hi col·laboren més de 50 entitats, i també Serveis Municipals.

Podràs seguir i difondre tota la informació a través de

@BCN_CiutatDrets #BCNCiutatDiversa #BCNantiracista

Des del Consell i des de l’Ajuntament de Barcelona us convidem a aquesta jornada festiva i reivindicativa.

Adjuntem cartell i us preguem en feu difusió, via mailing, whatsapp, xarxes socials….

Us convidem a retuitar i crear nous tuits per donar a conèixer l’acte i el missatge.

L’accés al programa el trobareu actualitzat en l’enllaç, que estarà disponible via QR als diferents espais el dia de la Trobada.

Si desitgeu banners adaptats els podeu demanar.

https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-immigracio/sites/default/files/documents/programa_2021.pdf

Diumenge 14 de novembre, des de les 10:30 fins les 19 hores a l’Arc de Triomf.

T’hi esperem!

Consell Municipal d’Immigració

Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Ajuntament de Barcelona

Pg. Sant Joan, 75 2ª planta

08009 Barcelona

Tel. 93 256 44 85

Mòbil 618 813 897

consellimmigracio@bcn.cat

http://barcelona.cat/novaciutadania

http://barcelona.cat/dretsidiversitat