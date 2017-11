Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de novembre de 2017

Puc afirmar taxativament no haver vist fins ara un país tan desgraciat com el Camerun, particularment la seva capital Yaünde. No és que allò vist al Camerun no s’entrevegi en països occidentals

Mai havia vist un culte als diners com allà, però, qui sap, potser està lligat a la pobresa mental d’uns quants, que en realitat “no veu”el país. Mireu-vos-ho per allà on es miri perquè trobareu gent que només sap viure avui per demà

És realment fort copsar tanta misèria perquè no desentona gens amb la ridiculesa del desenvolupament humà. Camerun: 0,518 – Espanya: 0,884

Allà t’animes per posar una empresa que conformi una comunitat laboral mitjana on aplicar les tècniques necessàries perquè les persones s’adonin que poden treballar amb un bon nivell de vida, on poden aquirir formació, i augmentar la seva esperança de vida

Pensar en el Camerun fa realment por. Estàs embolcallat amb tota mena de personatges que finament estaran pensant en prendre’t la cartera, però és que els veuràs a venir sense creure-t’ho

També hi ha persones dignes, que sempre viuen en dignitat, però sortejant els sapastres. És realment la lluita per la vida, en molts sentits semblant als americans poc afortunats

Aquests dos tipus de societats estan empaltades pel valor que es donen als diners, de fet mai ningú no pot néixer pobre. He conegut pobres similars a Barcelona, donant sempre voltes al mateix

La tibantor entre persones, entre sectors socials. En aquesta mena de societats tothom vol triomfar al preu que sigui. Europa gaudeix d’un clima apte per donar mitjans a tothom

Sí, hi ha bosses de pobresa, però amb una bona gestió social tothom pot aspirar a una vida millor

Com deia l’escriptor Salvador Espriu Castells (1913-1985): “ Aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria”, serveix arreu d’una forma més o menys ponderada

Conec persones pobres en el meu barri, totes estan fetes d’un mateix patró. Es pensen que arribarà el dia en què els tocarà la loteria perquè així podran sortir del forat on són.

Tanmateix no són els diners que fan la felicitat sinó un estat d’ànim a partir d’on podran progressar. Només un savi pot allunyar-se de la condició de pobre