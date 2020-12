Treu les ganes de viatjar acumulades i comença a planificar les teves properes vacances!

RACC – Barcelona – 11 de desembre de 2020

Un total de 42 destinacions arreu del món ja admeten estrangers! Quan la normativa del nostre país ens permeti viatjar, ja has pensat on t’agradaria anar? Et proposem 5 destinacions per ajudar-te a triar!

Kenya

Deixa’t sorprendre per la fauna autòctona de Kenya, amb els flamencs del llac Naivasha o els rinoceronts del llac Nakuru, i fotografia els famosos “Big Five” (els cinc grans): lleó, lleopard, búfal, elefant i rinoceront.

Estada de 7 dies/5 nits des de 1.790 €: avió + 5 nits en hotels o lodges de 4* i 5* en règim PC (tret de Nairobi) + trasllats.