Trencaclosques

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de novembre de 2018

He de dir que considero que la taxa màxima de població immigrada és del 20%. Ho dic perquè sempre que estigui per sota hi haurà menys problemes de convivència oitant quan tenim 4 grups de persones que a efectes pràctics vol dir al voltant d’un 5% per grup

Segons les lleis dels gasos, si injectem a un sistema pur un altre gas, cada gas tendirà a ocupar tot el volum del recipient. Així, si tenim un 20% de gasos per la introducció d’aquests, a efectes pràctics aquests gasos tendiran a ocupar tot el volum.

Dit d’una altra manera, ocuparan el 4% de tot el volum. Si això ho apliquem a la immigració, donat que hi ha 4 grups numèricament equivalents, cadascun ocuparà l’1% del volum, que és molt poc

Segons LA VANGUARDIA, el pes de la immigració passarà del 10% al 15. Molt per sota de les meves consideracions, però hi ha localitats catalanes famoses per la seva taxa immensa d’immigrats. Són Salt i Guissona, entre d’altres. Salt és molt coneguda per la conflictivitat, però Guissona ho és per la bonança

Segur que hi ha investigadors analitzant aquestes situacions. Molts dels que han creuat la frontera estan atrapats en hivernacles, d’Almeria per exemple. Del mar al plàstic, però continuen gotejant els morts causats per la travessa marítima. A Salvament marítim d’Almeria se li pregunta per què salva més negres

Les forces de seguretat de l’Estat no paren de deportar al creuar les tanques de Ceuta i Melilla perquè ha crescut un 15% l’arribada de migrants a les costes espanyoles. S’assegura que la immigració irregular és irrellevant, però no es tolera la immigració violenta

Avui dia, l’Estat aplica molts recursos dedicats a la immigració, ja es pot dir que el Govern d’Espanya té una cartera d’Immigració que ha de saber gestionar fins l’últim punt-i-final perquè hi ha en joc el benestar de la població autòctona. La natalitat a Espanya és un dels principals problemes que estan compensats per la immigració, per tant necessària

Font: ARA