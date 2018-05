Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de maig de 2018

Entre les coses que ningú no ensenya en tenim un parell que són molt importants durant tota la vida: aparellar-se, i treballar. Tanmateix la nostra vida quotidiana ens posa en evidència la multitud de fracassos que són conseqüència de prendre decisions equivocades davant d’aquestes realitats

No és lloc ara de parlar de l’aparellament sinó per tractar el tema del treball. Fa poc un titular deia: “Viure en el segle XXI, i treballar com en el s. XIX”. Aquesta és una de les primeres embrazides per definir com treballar

El treball, com l’aparellament, neix d’un duo: qui mana i qui ha de creure. Tots dos són treballadors: cap i subordinat, per la qual cosa s’establirà un marc de relacions laborals enmig d’altres treballadors

Fa anys es van posar de moda les funcions de treball, això és en quin àmbit han d’actuar els assalariats entre els quals hi ha els membres del consell de direcció

La meva opinió és que fer descripcions de treball va ser un solemne error perquè avui dia el desenvolupament del treball cal que sigui vertical i horitzontal alhora. Amb aquestes descripcions de funcions de treball els assalariats es van convertir en robots dins torres d’ivori

Un exemple d’aquest desgavell podroa ser una hipotètica situació en què a un assalariat li caigues a terra un erlenmeyer ple de líquid. Segons la funció de treball, a l’assalariat no li tocaria fregar-ho sinó que hauria d’avisar al servei de neteja

És clar que tothom ha de saber fer i fer-se responable de tot el que conté la seva formació. El que estic demanant és que patronals i sindicats s’asseguin ensenyant totes les seves cartes

La concepció actual del treball és del tot obsoleta, cal determinar unes noves relacions laborals que evitin l’aparició de reietons i fades. Les relacions laborals no es poden corrompre per interessos creats

Un aspecte molt important és que la contribució a la riquesa de l’empresa per part dels assalariats és una de les més baixes de tot Europa, per la qual cosa cal posar-hi remei

Si ens ho proposem, podríem aconseguir un bon model exportable a d’atres països del món com per exemple de l’Àfrica. L’increment de la productivitat no s’aconsegueix així com així, però és essencial per als treballadors de l’empresa