Treball, element propi d’empresaris i assalariats

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de juliol de 2017

El nostre país pateix de dues nafres de gran magnitud. Els dos problemes que cal guarir a la major brevetat són el sistema d’ensenyament obligatori i les anomenades relacions laborals

Crec que els empresaris amb vocació africana haurien de posar ordre en les seves empreses radicades a casa nostra. Els empresaris no han dit mai què és treballar, en benefici de la picaresca

Un empresari que vulgui implantar-se a l’Àfrica cal que analitzi els seus futurs treballadors, i aquests siguin acreditats per aportar dignitat a favor de l’autoritat

L’africà pot ser que vegi la seva empresa com la bossa d’en Rothschild per qual cosa cal atorgar, abans que comenci la feina, avantatges socials com formació i sanitat

Quan l’africà veu cobertes les seves necessitats essencials, l’empresa comença a gaudir de la seva entrega, i de la seva lleialtat

Tot això aplica als assalariats de casa nostra. És així que aconseguireu una sèrie de confluències d’interessos entre empresaris i assalariats. Per evitar problemes no hi ha res més útil que la transparència d’uns i altres