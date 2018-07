Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de juliol de 2018

Ningú necessita ajut, però jo sí. Necessito ajut moltes vegades. Quan he tingut algun problema amb el cotxe quan tornava a casa, he necessitat ajut. Hi hagut persones que m’ha ajudat desinteressadament

Quan em veig impotent davant d’alguna causa, he preguntat. M’han ajudat. Per què m’han ajudat ? Doncs perquè han vist en mi un problema poc corrent

Tothom sap distingir quan ajuda perquè, si no, ningú ajudaria ningú. Els africans pregonen que no necessiten ajut perquè ells són prou valents i capacitats per resoldre els seus problemes. Hi ha molts països africans que necessiten ajut. No ajudar-los seria una falta al proïsme

Molta gent ha sentit a parlar dels problemes d’Àfrica, però no n’han vist cap. Objectivament parlant, avui dia cal fer un ajut a distància perquè és molt més efectiu. Problemes d’aigua, de clavegueram, d’electricitat, de salut poden ser resolts des de Barcelona amb el vist-i-plau de les autoritats locals

Sí, Àfrica té orgull perquè segons diuen cadascú pot solucionar-se els seus problemes. Hi ha problemes que té Àfrica per manca de mitjans. Doncs cal aportar-hi mitjans. Són refractaris que algú conegui les seves coses. Es volen tancar en un ou. No necessiten ningú

Tot això es falta de maduresa i de capacitat de dialogar perquè les persones, parlant, s’entenen. Potser avui dia el concepte d’oenagé s’ha exhaurit. Potser ja no cal com diuen alguns africans. Doncs inventem un nou model de cooperació més ferm i més professional

Si Àfrica no s’afanya, el seu retard serà tan enorme que no es podrà posar a nivell en segles. La química té definides experimentalment les causes d’un fenomen. Els processos poden estar inhibits termodinàmicament (manca d’energia per arribar a l’estat de transició) o cinèticament (són tan lents que mai els veurem acabar)

Dedico aquestes línies a l’Associació d’Universitats Africanes (AAU) perquè demostra que alguns dels seus representants s’han de posar ulleres. Àfrica no pot viure d’esquena al món ni ser conduïda per elits interessades