Transforma la gestió dels espais urbans de Catalunya

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 12 de gener de 2021

Vols ajudar a transformar la gestió dels espais rurals de Catalunya? Vine a conèixer els reptes presentats pel Cos d’Agents Rurals a l’SmartCatalonia Challenge!

Ets una empresa o start-up? Comptes amb solucions tecnològiques per promoure la innovació al territori català?

El pròxim 20 de gener a les 11:00h presentarem, de manera virtual, la vuitena edició de l’SmartCatalonia Challenge des del canal de YouTube de Polítiques Digitals i Administració Pública. En aquesta nova edició, els participants hauran de treballar per oferir solucions innovadores a 4 reptes que s’han definit juntament amb el Cos d’Agents Rurals, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Durant la jornada s’explicarà com funcionarà el concurs d’enguany i els responsables dels diferents reptes explicaran detalladament les necessitats que volen resoldre.

Vols ser part del canvi? No et perdis aquesta cita per saber més i optar a grans premis!

Programa

11.00h Benvinguda



Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya



Marc Costa Trachsel, director general del Cos d’Agents Rurals

11.20h Iniciativa SmartCatalonia Challenge

11.30h Presentació dels reptes

REPTE 1: Millora del seguiment de la fauna salvatge. A càrrec de Gabriel Lampreave, coordinador del Cos d’Agents Rurals en el seguiment de poblacions d’os i llop

REPTE 2: Sistemes automatitzats de foragitament de depredadors per la ramaderia extensiva. A càrrec de Gabriel Lampreave, coordinador del Cos d’Agents Rurals en el seguiment de poblacions d’os i llop

REPTE 3: Control d’accessos a espais naturals. A càrrec de Josep Antoni Mur Allué, Inspector en cap del Cos d’Agents Rurals

REPTE 4: Utilització de drons o altres tecnologies per al control i captura d’ungulats. A càrrec de Delia Serra Sangüesa, coordinadora unitat de RPAS del Cos d’Agents Rurals

Premis

1r premi: 5.000€ i l’oportunitat de desenvolupar una prova pilot amb el Cos d’Agents Rurals

2n premi: 3.000€

3r premi: 2.000€

Quan?

Dimecres 20 de gener

De 11:00h a 12:30h

On?