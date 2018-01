Tràfic i trànsit

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de gener de 2018

Ara no se’n parla geirebé res de les barcasses atapeïdes de persones que van del Senegal a les Canàries perquè aquestes illes són el punt més proper de l’Àfrica negra a Europa

De quan parlo fins ara s’han pres moltes més mesures extraordinàries per evitar en allò que sigui possible un tràfic massa intens

Seria inverossímil pensar que un patró de barcassa vulgui per si mateix deixar un negoci tan lucratiu. És el preu de la carn humana que encara perdura davant les costes de Líbia malgrat la intervenció de les forces militars navals de la UE

Com deia l’Angela Merkel a una noia, Europa no pot absorbir tots els africans que ho desitgen. Tot ha d’estar marcat per la llei. Angela Merkel suggereix una intervenció financera a l’Àfrica per crear-hi empreses

Amb la força dels estats seria més verosímil animar empresaris per fer-hi inversions. Caldria pensar molt bé les formes per no donar pas a la creença africana que això no seria una nova colonització

Aquest gest podria augmentar la confiança dels africans en si mateixos. A hores d’ara la tasca actual de la marina militar europea se centra per posar el peu al fre per tal que els africans es desanimin de fer el viatge des de Líbia

Les embarcacions militars també es disputen zones on hi la la presència d’organitzacions humanitàries. És un equilibri difícil, però potser no n’hi ha d’altre. Poc sabem de l’arribada al nostre país de d’africans

Fa poc s’ha fet pública l’existència d’un comptador d’immigrants al nostre país que, d’alguna manera, en normalitza l’arribada d’aquestes persones. Això dóna una sensació de control, però també d’un mal que ha esdevingut crònic.

S’assembla molt al comptador de d’accidents de trànsit. Malauradament, tothom està acostumat a aquesta mena de notícies,, però mai les autoritats han baixat la guàrdia