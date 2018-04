Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’abril de 2018

La tracta de blanques és una forma d’esmentar el tràfic il·legal de dones inicialment considerades pures. La denominació blanques no està de cap manera relacionada al color d’aquestes dones, poden tenir qualsevol color de pell

Ser una dona pura fa referència a una dona sana tant físicament com mentalment. Aquestes dones poden haver descobert les relacions sexuals d’una forma lliure, amable i agradable, sense cap mena d’afectació negativa

La tracta de blanques és una de les activats que duen a terme delinqüents, sovint agrupats en xarxes, fora de la llei. La tracta de blanques no és una activitat esotèrica, que es desenvulopa gairebé arreu del món on hi ha prostitució

Aquests gàngsters ofereixen un producte de lloguer, cadascuna de les seves prostitutes que té “en nòmina”. Hi ha dones, reclutades pels seus amos, que pateixen una gran desesperació

Jo vaig viure de prop la inauguració d’un parc de prostitució així com el seu desenvolupament. El carrer de darrere de facultats i escoles universitàries a la zona universitària de Barcelona va esdevenir una mena de mercat amb una munió de cotxes que anaven amunt i avall

Vaig ser dels primers d’adonar-se’n perquè sortia de la meva escola cap a les 23:00, però ningú li va donar importància almenys a mi. Al cap d’uns anys aquest mercat se’n va anar a d’altres llocs

Estic convençut que a Barcelona s’han fet estudis sobre la prostitució, incloent tot el món que l’envolta. Jo estic personalment en contra de la prostitució, sigui lliure o forçada. N’hi ha que diuen que la prostitució fa una funció social, però en aquests casos crec que caldria que anessin a cal psicòleg

La prostitució només afavoreix una minoria, la que treballa forçant dones a fer allò que interiorment no les satisfà. El xulo només pensa que siguin productives per poder ensacar cada dia una mica més. És esfereidor pensar que aquests gàngsters puguin tenir un lloc a la societat