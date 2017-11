Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de novembre de 2017

La SDRCA va fundar l’empresa camerunesa Chantiers Africains SARL el 13 d’octubre de 2015. Aquesta empresa tenia com a objectiu immediat construir i posar en marxa una fàbrica de fer totxos a Mfou, localitat veïna de la capital, Yaünde

La SDRCA va dissenyar la planta des de tots els punts de vista, des de la part social fins a la part industrial. La SDRCA es va comprometre a pagar totes les despeses fins que arribés el finançament, moment en el qual Chantiers Africains tornaria a la SDRCA les despeses pagades

El finançament va arribar al proppassat mes d’agost, però el gerent de Chantiers està fent el ronso fins l’actualitat. La SDRCA es troba ara en una situació compromesa perquè ha dut a terme moltes accions, però ningú l’ha ajudada

Dins el món del Dret ens han fet una proposta satisfactòria tot i els problemes de distàncies. No hi ha manera d’arrencar un cèntim al gerent de Chantiers per la qual cosa la SDRCA interposarà una demanda civil als jutjats del Camerun

L’asssociació sense afany de lucre SDRCA idea la construcció de la planta per dues raons principals:

Aconseguir el patrocini de la SDRCA a través de Chantiers

Desenvolupar una comunitat laboral d’uns 185 assalariats

El problema rau en el desinterès del gerent de Chantiers qui ha desviat els recursos de la planta cap una plataforma d’importació i exportació, es veu que era el somni de la seva vida. La SDRCA ha aturat tota acció fraudulenta de Chartier fins on ha estat possible. És una clara desviació de recursos

¿Per què la SDRCA es va associar amb aquests camerunesos?

La raó és que feia una dècada que ens coneixíem. El seu error rau en la seva necessitat d’ensacar el més aviat possible. És entre d’altres un problema d’índex de desenvolupament humà, la qual cosa ens duu a una certa comprensió, però no oblidem que hem estats estafats. Lluitarem fins les últimes conseqüències

És el nostre Deure lluitar pels nostres Drets…!