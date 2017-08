Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’agost de 2017

La SDRCA va impulsar la fundació de la SARL Chantiers Africains (13 d’octubre de 2015) amb seu a Yaünde, el Camerun

Al llarg d’aquest temps s’ha posat damunt la taula quatre projectes viables:

habitatges socials

importacions i exportacions intercontinentals

bagàs de cervesa per alimentació de remugants

totxos

El que costa més de desenvolupar és la fàbrica de totxos HERO (obra vista). La missió de la fàbrica és doble:

aconseguir una bona rendibilitat

aconseguir la millora del desenvolupament humà amb les contribucions de bons sous, formació, i vetllar per la bona salut dels assalariats

Chantiers Africains ho té tot a punt per al seu finançament, molt assequible per a les entitats de crèdit. És una cursa de mitjana distància que està adobada per l’interès de la SDRCA i pels accionistes de Chantiers Africains

La SDRCA continua essent fins ara l’única entitat financera en la pràctica perquè els seus socis volen demostrar que el projecte és completament viable

L’estructura humana serà molt tecnificada a tots nivells. És una empresa avançada que pot donar solucions ràpides gràcies als nostres proveïdors

La SDRCA ho té tot lligat tot esperant la determinació de les nostres entitats de crèdit

La missió que la SDRCA desenvulopa a l’Àfrica cal comsiderar-la filantròpica. Els socis de la SDRCA i els de Chantiers treballen conjuntament la qual cosa permet qu els nostres socis camerunesos es facin seu el projecte, evitant els projectes de clau en mà tan estèrils

www.Chantiers-Africains.com