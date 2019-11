Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de novembre de 2019

La nostra associació independent sense afany de lucre SDRCA va prendre la decisió de fer un projecte de cooperació internacional a Mfou (al costat de la capital Yaünde)

El lloc té totes les característiques per emprendre la construcció i explotació d’una planta per fabricar totxos. L’argila és molt abundant. També, al costat de la planta hi anirien dues construccions, una per un centre de formació i un centre sanitari per a totes les famílies vinculades a la producció de totxos

Tot el que feia falta era al voltant de la fàbrica, però els socis van fer escàpols amb els bitllets a l’americana

Vaig rebre algunes queixes perquè l’Àfrica és verge, no se la pot embrutar. En efecte, les matèries solen ser d’hidrocarburs generant diòxid de carboni i aigua

Fent un repàs, el diòxid de carboni es pot segrestar amb CaO. Aquest òxid pot blocar el diòxid de carboni tot donant carbonat de calci de rebuig

Aquesta tecnologia no és fàcil de trobar-la industrialment perquè cal establir les condicions idònies. Un sistema factible és la utilització d’un llit fluid a la sortida de fums. És tan fàcil com trobar socis africans adequats

Ara en sabem més de plantes industrials a l’Àfrica…!