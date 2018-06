Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de juny de 2018

La feina que fa la SDRCA requereix perseverància així com el convenciment que els seus projectes s’acabaran el més aviat millor. Ens animem a seguir perquè el tema d’Àfrica no és de moment massa popular

La SDRCA sempre segueix el seu model per aconseguir que els africans facin petits passos a favor del desenvolupament humà. No trobem massa sovint africans que vulguin acceptar les seves mancances per fer front a la nostra societat ni africans amb residència a l’Àfrica que vulguin assumir el seu gran endarreriment per raons del malgovern

La SDRCA es va assentant d’una forma molt sòlida per les persones d’aquí, on hi entren inclús autoritats. Costa molt que els africans d’aquí arribin a tenir una vida social amb els autòctons

Fent un petit càlcul matemàtic, es veu que l’impacte social dels africans és encara no de l’1%. Molta gent obre la porta als africans, però ells tendeixen a viure una vida molt particular

La SDRCA anima des d’aquí tots els africans per fer una vida social enriquidora al costat dels autòctons. Hi ha molts grups africans que tenen ambicions socials, aplaudiu-los…!

La nostra societat és activa, però de vegades excloent amb aquells que tenen altres punts de vista. Tots plegats hem de fer un esforç per trobar-nos, parlar, i fer activitats que donin pas a una societat intercultural

S’han d’aprofitar totes les oportunitats per petites que siguin, ens hi juguem el futur i el dels nostres fills tant hi fa del color que siguin. Al llarg de més de dotze anys d’existència hem collit els nostres resultats. No pararem fins aconseguir els nostres objectius de tipus social