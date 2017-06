Tots plegats vivim en la inòpia, oi ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de juny de 2017

Diuen que gat escaldat amb aigua tèbia no en té prou. No crec que la catalanofonia tingui aquesta propietat tan elemental

Més aviat hi regeix el principi segons el qual els homes ensopeguem sempre en la mateixa pedra, les dones sou més llestes…!

Considero que el poble de la catalanofonia hauria de considerar els resultat de les migracions castellanes de postguerra

Avui dia aquests pobles conviuen gràcies a una minoría completament híbrida o mestissa que s’expressa tant en català com en castellà sense adonar-se’n

Aquesta minoria rau extre dos pola extrems, una amb una voluntat intrínseca d’expressar-se en català i amb una altra que decididament parla sempre en castellà perquè “la catalanofonia és Espanya, i a Espanya es parla castellà”

Aquesta situació és, en realitat més complexa del que sembla. No només se’n podria un llibre sinó una biblioteca de grans dimensions, però la realitat és més simple del que es pot pensar

S’han fet de les llengües armes polítiques amb els seus corresponents capitostos. S’haurien de diluir encara més els principis fonamentals de les cases regionals, model que han asquirit els d’origen estranger, no hi fa res de quina part del món, com ara les associacions africanes

Per cert, quines aportacions fan les associacions africanes en terres d’acollida ? Africans, enumereu-les si us plau. Encara més, res més important, què fan les associacions africanes a favor de les seves nacions d’origen ?

Canalitzeu-ho si us plau, teniu un plat fort amb què jugar…!

No només us oferim paper i llapis sinó plataformes perquè tothom sàpiga qui sou i què penseu, oi ?