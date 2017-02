Tornar a l’escola: l’objectiu del Sergi després del càncer

23 feb 2017 per SDRCA

LARA BONILLA – Barcelona – foto FRANCESC MELCION – ARA – 15/02/2017

La leucèmia és el càncer infantil més freqüent, amb 300 nous casos anuals

El Sergi, de 9 anys, amb els seus pares, el Sergio i la Noelia. Li van diagnosticar una leucèmia amb quatre anys

El seu pare fa broma dient que el Sergi és aficionat del Bayern de Munic. La seva mare diu que el veu més ros. “Mama, és que soc alemany”, respon ell. El Sergi Cogolludo, de 9 anys, en fa dos que va rebre un trasplantament de medul·la d’un donant alemany -d’aquí la broma- després d’una recaiguda de la leucèmia que li van diagnosticar el 2012, quan tenia només quatre anys.

El càncer és una malaltia lligada a l’envelliment, però el càncer infantil, del qual avui se celebra el dia internacional, està lligat al desenvolupament. Pablo Menéndez, professor ICREA i director de recerca del Campus Clínic de l ’ Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), va més enllà: “El càncer infantil no existeix. És molt diferent del dels adults -destaca-. Alguna cosa ha anat malament durant el desenvolupament que desencadena una proliferació cel·lular” que dona lloc a un tumor, afegeix. Són la cara i la creu d’un mateix procés. En el càncer pediàtric hi tenen molt poc a veure els hàbits de vida o els agents externs. De fet, els càncers en infants són malalties poc habituals. Són moltes malalties, totes elles molt rares, i se’n detecten un miler de casos nous a l’any a Espanya. La leucèmia és el càncer més freqüent: suposa un 30% dels càncers pediàtrics. I un 80% són leucèmies limfoblàstiques agudes que tenen, però, molt bon pronòstic. Un 85% dels pacients les superen.

Al Sergi li van detectar leucèmia fa cinc anys. L’agost del 2012, els seus pares van observar que caminava coix i li van diagnosticar osteomielitis, una infecció de l’os del peu. Arran d’aquesta dolença, van descobrir la leucèmia. La va superar amb quimioteràpia, però en un control rutinari van detectar una recaiguda que va superar fa dos anys gràcies a un trasplantament de medul·la d’un donant -la seva germana Berta no era compatible- que va gestionar el Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) creat per la Fundació Josep Carreras el 1991.

“Cada 22 de gener [dia del trasplantament] celebrem el seu cumplevida, que celebrem més que el seu aniversari”, diu la mare, Noelia Sancho. En aquests dos anys hi ha hagut molts virus, una anèmia greu, molts ingressos, una estada a la UCI i algunes restriccions: no córrer, no poder anar a escola, no poder menjar de tot, no poder anar al cinema… Però el Sergi és un “nen feliç” que ha viscut tot el procés “amb molta naturalitat”. Els pares són els que suporten la càrrega emocional. “Ara és quan comença a ser més conscient del que ha viscut”, diu la seva mare. Des del 2014, el Sergi rep classes a casa per evitar possibles infeccions. Superats els canvis físics provocats per la cortisona, ara ja té ganes de “tornar a fer vida normal”. “Ha estat molt limitat i ara comencem a passar pàgina, tot i que sempre et queden pors”, reconeix la Noelia. Fa quaranta anys leucèmies com la del Sergi no es curaven. I ara es curen en un 90% dels casos. I tot, gràcies a la investigació.

Potenciar la recerca

Aquesta tardor s’iniciarà un assaig clínic en humans d’un medicament ja conegut, l ’apomorfina -que s’usa per a la malaltia de Parkinson-, per tractar un tipus de leucèmia en nens. Així ho ha anunciat l’IJC coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Pediàtric. Així mateix, abans d’acabar l’any, s’inaugurarà un nou edifici de 10.000 m de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras que s’ubicarà a l’Hospital Germans Trias i Pujol. L’IJC consta actualment de tres campus: el del Germans Trias i els del Clínic i el Sant Pau, que també es volen ampliar. A més, es preveu inaugurar-ne un quart a l’ICO de Girona.