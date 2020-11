Fragmenta editorial – 26 de novembre de 2020

Tolentino ofereix, a ‘El petit camí de les grans preguntes’, una proposta sapiencial per al present

Aquest dimecres 25 va arribar a les llibreries El petit camí de les grans preguntes, el nou llibre de José Tolentino Mendonça. Es tracta del tercer volum d’aquest reconegut poeta i teòleg portuguès, ara cardenal i arquebisbe-bibliotecari de la Santa Seu, que publica Fragmenta Editorial en català i en castellà.

A partir de més de 150 textos breus, l’autor proposa un itinerari per algunes de les grans preguntes de l’existència amb l’equipatge d’una sòlida freqüentació dels clàssics: la literatura, la filosofia, els textos sagrats, el cinema, les arts plàstiques i la dansa són alguns dels referents amb què l’autor dialoga a l’hora d’oferir la seva proposta sapiencial.

«Hi ha un moment en què entenem que les preguntes ens acosten més al sentit, a l’apertura del sentit, que no pas les respostes. Que les respostes són útils, sí, que les necessitem per continuar vivint, però que la vida transforma les respostes en preguntes. I no preguntem necessàriament perquè ens haguem equivocat o perquè considerem insuficient l’experiència que fem. La pregunta és la grafia de l’escreix amb què la vida es manifesta», hi diu.

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, declara: «Vam començar a publicar Tolentino quan era un poeta i acadèmic molt reconegut. Ara és arquebisbe i cardenal, i està al davant de l’Arxiu Apostòlic Vaticà (fins fa un any, anomenat Arxiu Secret del Vaticà). Ha fet una carrera eclesiàstica meteòrica, però clarament lligada al món cultural. És un erudit d’una singular profunditat humana i espiritual, amb una mirada àmplia i molt lliure. A El petit camí de les grans preguntes no hi ha els ensenyaments d’un arquebisbe, sinó les indagacions i els interrogants d’un recercador de l’esperit atent especialment a les intuïcions dels artistes i els poetes. Amb una erudició i una saviesa envejables.»

José Tolentino Mendonça

José Tolentino Mendonça (Madeira, Portugal, 1965) és una de les veus més originals del Portugal contemporani. Especialista en estudis bíblics (és doctor en teologia bíblica per l’Institut Bíblic Pontifici de Roma), ha abordat amb rigor i creativitat els temes i els textos del cànon cristià en diàleg amb els grans interrogants del present. Ha sigut professor de la Universitat Catòlica Portuguesa, on hi ha exercit el càrrec de vicerector. El 2018 fou nomenat arquebisbe-bibliotecari de la Santa Seu i el 2019 fou creat cardenal pel papa Francesc. A més d’assagista, és autor d’una obra poètica que gaudeix d’un gran reconeixement en les lletres portugueses. A Fragmenta ha publicat Vers una espiritualitat dels sentits (2016), Petita teologia de la lentitud (2017) i El petit camí de les grans preguntes (2020).