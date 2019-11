Tocar fusta

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de novembre de 2019

El Diccionari normatiu valencià defineix treballar com fer un esforç continuat, físic o mental, en l’execució d’alguna cosa, especialment pel guany que s’obté o per l’obligació del càrrec o de la professió. També defineix feina com treball que es fa per obligació o professionalment. Treball és obra produïda amb aquella acció o esforç

Tanmateix no és el mateix treballar que fer feina. Per un únic subjecte, fer feina pot ser la necessitat d’endreçar les seves coses, i treball dóna fruits llestos per a l’intercanvi

Hi ha accions habituals que no s’expliquen a l’escola o a l’institut, però que tenen una importància extraordinària durant tota la vida, però mentiria dient que sovint no s’expliquen per via escolar

Les matèries en qüestió són les Ciències del treball i l’Educació sexual i reproductiva. Una proposta seria que se’n fes una classe setmanal per cadascuna des de l’inici de l’ESO fins al seu final tot i saber que a FP se’n fa de treball

Algunes oenagés persegueixen el mateix en el si d’Àfrica on nenes són forçades a casar-se en plena adolescència. El gran públic hauria de ser coneixedor d’aquestes mancances