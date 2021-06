Torre Jussana, 29 de juny de 2021

Us escrivim per a convidar-vos a participar a la #TJEnxancletes d’aquest any, la Formació d’Estiu de Torre Jussana.

Serà el proper dimarts 6 de juliol, a partir de les 10:30 h, a Torre Jussana. Enguany hem programat uns continguts que creiem que us poden ser d’interès en el context actual de pandèmia però també de reobertura.

Us oferim:

Una sessió inaugural sobre com fer associacionisme i voluntariat en aquests temps de dificultats pandèmiques, a partir del concepte de resiliència. La sessió, que porta per títol: Resiliència comunitària: escac al destí, va a càrrec de Jordi Grané, filòsof, conferenciant, escriptor i expert en resiliència.

Tant si veniu com si no a la sessió inaugural, també us oferim 3 tallers simultanis (a triar-ne un) sobre:

“Acció comunitària a les associacions”, a càrrec de la Cooperativa Marges.

“Esdeveniments al carrer en l’era COVID”, a càrrec de l’ICUB.

“Negociar el preu del lloguer del local és possible. Com?”, a càrrec de la Cooperativa Ekonomikon.

Serà una jornada presencial i, per tant, una bona oportunitat per a retrobar-nos amb totes les mesures necessàries. Gaudirem d’un esmorzar a càrrec de la Cooperativa Mujeres Palante i podreu aprofitar per xerrar i compartir com esteu amb la resta d’entitats.

Com sempre les formacions són gratuïtes per a les entitats de Barcelona.

