Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de juliol de 2018

El meu consell per a tots els que vulguin aprofundir en Àfrica i en els africans és que llegeixin autors africans. En trobareu de traduïts al castellà i al català, però sobretot a l’anglès, el francès i el portuguès. En els darrers casos hi podreu trobar obres originals

Capítol a part ho és l’àrab. Si no sabeu àrab, el millor és anar a versions traduïdes. No us canseu de llegir abans d’emprendre-hi un viatge. Utilitzeu tots els mitjans disponibles des d’Internet fins a biblioteques

Si abans del viatge heu arribat a comprendre l’ambient que us trobareu, tindreu molt de guanyat amb les persones que encaixareu en el país d’arribada. Tant hi fa el tipus de viatge que feu

Si sabeu força coses del país, causareu una forta impressió, podreu tenir un viatge de profunditat. Això ho vaig aprendre a la petita Àfrica, el Camerun

El Diccionari normatiu valencià defineix antropologia cultural com l’estudi de la cultura humana atenent les seues varietats i les adaptacions que s’hi han produït com a conseqüència de les relacions socials i biològiques

Sí, amb qualsevol viatge a l’Àfrica, podreu fer antropologia cultural. Heu de preguntar tot denotant que sabeu força coses de la seva cultura, moltes vegades múltiple

No aneu a l’Àfrica amb presses perquè tot requereix el seu temps. Àfrica és un continent amb una infinitat de matisos, però és realment l’Àfrica