Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 d’agost de 2018

L’actual president de França Emmanuel Macron va prometre el proppassat mes de novembre que aixecaria el secret de la mort del qui fou president de Burkina Faso Thomas Sankara (1949-1987)

Va accedir al poder gràcies a un cop d’Estat amb el suport popular (1983-1987). Els postulats de partida foren eliminar la corrupció i acabar el predomini de França. Va desenvolupar un programa molt ambiciós mai no vist a l’Àfrica.

Entrevistat un grup de burquinesos a Barcelona fa relativament poc, els informadors manisfestaren que la praxis política fou bona i positiva. Tanmateix, es va notar una deriva autoritària que va acabar amb un cop d’Estat i la subsegüent mort del Che africà

El cop d’Estat fou dirigit per Blaise Campoaré, qui va frenar el desenvolupament revolucionari del país. De totes maneres, els nous dirigents evitaren les formes de Thomas Sankara, però van seguir els seus objectius encara que a menor velocitat

Tant a l’Àfrica com a Europa, Thomas Sankara és encara vist com un revolucionari malgrat no gaudir de l’escenari que li pertocava. Semblava que s’estés acabant el món.

Quan l’actual president de França Emmanuel Macron es decideixi a fer públic el secret de com va ser l’assassinat de Thomas Sankara, es podrà completar si més no el puzle d’un home i d’una època

No sóc persona partidària de matar ningú sigui per la causa que sigui, però encara menys partidari del magnicidi. Crec que com jo n’hi ha una bona colla.

Els francesos encara estan atònits d’haver mort el Reis de França per donar pas a un Emperador. Encara diria més, a Vladímir Putin li aniria bé ara disposar dels Reis de Rússia.

Els bòers van respectar aquesta llei al no executar Nelson Mandela, les conseqüències són òbvies