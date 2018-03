Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de març de 2018

S’han comptat fins a 31 notícies sobre terror en el que va de semestre. La majoria de les notícies estan emmarcades a Europa. Deu ser que per manca d’espai no es reflecteixen de manera exhaustiva actes terroristes més enllà de les nostres fronteres

He contrastat amb africans residents a Europa i Àfrica els diferents punts de vista que hi ha en cada continent. És com si els africans tinguessin por a publicar segons què. D’altra banda nosaltres els europeus no mostrem el context dels esdeveniments que tenen com a teatre d’operacions Àfrica

Considero que estem orfes de corresponsals a l’Àfrica perquè ens puguin transmetre junt amb la notícia la mentalitat africana. Hi ha moltes publicacions africanes que no gosen explicar a causa de represàlies tot el que hi passa. Necessitem saber de tot plegat analitzat a la manera africana

Tot això ha estat contrastat amb periodistes camerunesos. Hi ha notícies que l’editor no s’atreveix a publicar o, si ho fa, deixa anar el que diuen les agències internacionals de premsa

Estem davant un fet que es mossega la cua. Europa hauria de saber més i millor sobre tot el que passa a l’Àfrica. Posem per cas la notícia: “Mohamed VI i Lalla Salma es divorcien”. Aquesta notícia seria pròpia de la premsa rosa a no ser que s’esdevé al Marroc, un important bastió africà

La premsa d’aquí no tracta el problema a fons sinó que ho fa de manera superficial. Qui s’atreveix a endinsar-se en la vida personal de Mohamed VI ? Què passaria aquí si Felip VI es divorciés de Letícia ? Seria un boom mediàtic extraordinari

Són aquestes coses les que diferencien el comportament de la premsa pròpia amb la premsa africana. Per què aquesta diferència ? L’autocensura. Explicar segons què de la vida personal de Mohamed VI a Barcelona podria esdevenir en un conflicte internacional, però que no vol ningú

Quines han estat les raons de Lalla Salma, una persona qualificada amb elevats coneixements acadèmics ?

El que s’exposa és només la punta d’un iceberg. Quantes coses no sabem del que passa al nostre continent del sud ?

Tornant al tema inicialment esmentat, ningú vol tractar massa a fons aquest fenomen. El que és realment cert és que treu temps a l’exercici del bon govern del país afectat. Les organitzacions que perpetren aquetes salvatjades no pensen en les víctimes sinó en desastibilitzar els països afectats

Sí, són dirigents que tenen com a únic objectiu enfonsar països. Afortunadament els nostres representants dels ministeris tenen molta més informació que no pas nosaltres, que ens movem arran de carrer. Aquesta és l’esperança que tenim així com a mancomunitat dels ciutadans