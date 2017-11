Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de novembre de 2017

Teodoro Obiang Nguema és un militar format a l’acadèmia de Saragossa. Li va agradar el règim de Franciso Franco. L’importa a Guinea Equatorial, que es regeix per una dictadura mantinguda amb nepotisme

Guinea Equatorial disposa d’una superfície un 21% més gran que tot València. La població de Guinea Equatorial és només un 25% de la total valenciana. L’IDH de Guinea Equatorial equival al 67% de València, mitjà enfront el molt alt de València

Vaig conèixer fa temps a Barcelona una noia equatoguineana molt treballadora i amable. Em va escriure des de Guinea Equatorial perquè per la crisi espanyola no trobava feina enlloc, havia tornat a casa

Em comenta que la gent del carrer viu sense tenir present el règim de Teodoro Obiang. Aquesta sorpresa li ve després de viure molts anys a Barcelona, on no sentia parlar d’altra cosa que sobre la dictadura a Guinea Equatorial, però no la viu en la pràctica

“Ho volen així, doncs deixem-ho estar”, deia

Teodoro Obiang ha marcat hereu en la persona del seu fill Teodorín, jutjat fora del país, però en desconec els veredictes sobre abusos i faltes greus

Avui dia el principal sosteniment del règim és l’explotació dfe petroli, que ha generat més corrupció de tota mena.

Un bon dia Teodoro Obiang va dissenyar una gira europea. Va assegurar que l’havia convidat el Rei d’Espanya, però es va quedar amb les ganes d’alimentar el seu règim autòcrata

Guinea Equatorial està dividida en dues parts, la part continental i l’illa de Bioko. Tota l’estructura d’Estat és a Bioko amb Malabo de capital. Al sud de Bioko hi ha l’excolònia portuguesa São Tomé e Príncipe

Tres són les llengües oficials a Guinea: castellà, francès i portuguès, per raó de formar part de les comunitats espanyola, francòfona i lusòfona. Això és mèrit intrínsec de Teidoro Obiang. Aconseguir el reconeixement de França i Portugal posa de manifest la seva astúcia