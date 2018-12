Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de desembre de 2018

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Acoacan,1942)es va fer amb el poder de la Guinea Equatorial, abans espanyola (1968) mitjançant el cop d’Estat contra Francisco Macías Nguema (1979). És al poder des de fa 39 anys.

Els seus estudis inicials els va fer al centre “Cardenal Cisneros” i en de “la Salle”. Va fer carrela militar a l’Acadèmia General de Saragossa (1963-1965). En va sortir militar, que és la seva professió

La seva estada a Saragossa va coincidir amb l’empremta adquirida de Francisco Franco, generalíssim d’Espanya fins quan va morir (20 de novembre de 1975). Teodoro Obiang es va fer acòlit del règim del qual va prendre’n la idiosincràsia, que continua aplicant al seu país natal

Obiang no vol caricatures (2 d’octubre de 2018): Ramón Esono a la presó per ridiculitzar Teodoro Obiang en una caricatura (17 de gener de 2018). Aquest dibuixant va fer a la presó de Black Beach una estada fins març de 2018.

Jo no he vist les caricatures, però totes marquen posats i fets d’una persona. A mi me n’han fet, resulten còmiques i edificants

Trobo que Teodoro Obiang viu molt tensionat pel càrrec que ocupa, per la qual cosa sempre surt en públic molt seriós, però riu com a vàlvula d’escapament entre els seus

La defenestració de Robert Mugabe l’ha deixat sol en el continent africà perquè tots dos tenien les mateixos objectius: el seu país. Ningú ho podia fer millor que tots dos, pensen

Jo valoro notablement que la Guinea tingui tres llengües administratives: castellà, francès, i portuguès. Això permet a Teodoro Obiang ser en les tres fòrums que representen aquestes llengües a l’Àfrica

Els corresponsals africans residents a l’Àfrica són molt explosius quan les coses semblen tibants. He sabut que els seus articles han arribat a la Guinea causant malestar entre les persones que hi governen, de vegades cal també distensar aquests periodistes a qui se’ls encèn l’olla

Ara s’acaben de fer els 50 anys de la independència de la colònia catalana a l’Àfrica: 12 d’octubre de 2018.

Font: ARA i wikipedia