Teodorín, el fill d’Obiang, jutjat a París per blanqueig i corrupció

3 gen 2017 per SDRCA

RAFAEL POCH – París. Corresponsal – foto AFP – LA VANGUARDIA – 03/01/2017

Un parc mòbil de 20 cotxes de luxe és la xavalla del seu patrimoni a França

Teodorín Obiang arribant a l’estadi de Malabo per a la festa del seu aniversari, el 24 de juny del 2013

Què té l’elegant avinguda Foch de París, al costat de l’ Arc de Triomf, que atreu tant les personalitats més riques del mal gust global? Doncs, precisament, que és un dels carrers més cars de la ciutat. Princeses saudites, xeics qata­rians hi tenen els seus pisets, i al número 42, rere unes boniques reixes de ferro forjat, hi té la seu l’ambaixada de Guinea Equatorial.

Almenys és el que suggereix la placa que hi ha a l’entrada i una bandera descolorida que no oneja al quart pis perquè unes barnilles la mantenen encarcarada. L’enorme edifici hausmanià de cinc pisos és, en realitat, el piset parisenc de Teodorín, el fill del president de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, que va arribar al poder el 1979, mitjançant el cop d’ Estat que va enderrocar el seu oncle, Francisco Macías Nguema.

Mentrestant, Guinea Equato­rial es va convertir en un dels països més rics de l’ Àfrica per les seves reserves petrolieres, la qual cosa no repercuteix en el nivell de vida dels guineans, els 75% dels quals viuen amb menys de dos dòlars diaris. Però aquella riquesa sí que repercuteix en Teodorín, de 47 anys i vicepresident del seu país des del mes de juny, segons han constatat els jutges francesos que ahir es disposaven a jutjar-lo en rebel·lia per malversació de fons públics, blanqueig i corrupció, després de rebre el vistiplau de les Nacions Unides per donar curs a les denúncies d’associacions com Transparència Internacional.

Els jutges van quedar parats quan van veure els més de vint cotxes de luxe que Teodorín té al garatge del seu piset/ambaixada: Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Porsche i fins i tot un Bugatti que porta el seu nom. Van quedar parats quan es van adonar que tot això només era xavalla. La inspecció del lloc, 105 habitacions –algun bany amb les típiques aixetes d’or tan del gust de xeics cabrers i muzhiks russos/ucraïnesos enriquits de sobte– i 4.000 metres quadrats, els va costar nou dies als pobres jutges. La seu té discoteca, saló de bellesa, una habitació principal de cent metres quadrats, narra Le Parisien, que no esmenta cap piscina, però sí 64 parells de sabates, “la majoria de Dolce & Gabbana”, una marca sens dubte molt cara, malgrat que Teodorín només passa tres o quatre vegades a l’any per París, “i rarament es queda més d’una setmana” al piset, valorat en 107 milions d’euros i que va ser adquirit el 2005. Fins aleshores el fill d’ Obiang solia pernoctar a l’hotel de Crillon de la plaça de la Concòrdia, ara tancat per reformes, on se’l va veure pagar en metàl·lic comptes de 580.000 euros. El 2009 va comprar 109 lots d’Yves Saint Laurent i Pierre ­Bergé per 18 milions d’euros, en sis anys va gastar 10 milions en joies i 15 milions més en obres d’art.

El judici no té precedents, es diu, però els advocats de Teodorín, també molt cars, al·leguen que els diners són legals i demanen l’ajornament de la vista. La resposta, dimecres.