Tenir cura del clima de la sitja

16 gen 2017 per SDRCA

JORDI GARRIGA RIU – ALMACELLES / SEGRIÀ – foto ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 15 gener 2017

ECONOMIA: Gescaser, d’Almacelles (Segrià), millora els sistemes de conservació dels cereals a la sitja amb la seva tecnologia

Sitges equipades amb el sistema multisensor de Gescaser

La tecnologia controla els límits de temperatura de cada cereal

Gescaser, empresa d’Almacelles (Segrià) que des del començament dels anys 70 es dedica al disseny de sistemes de sensors per mesurar temperatura, humitat i altres paràmetres de la conservació de cereals a la sitja, ha vist com els seus afanys de recerca han merescut l’interès de la UE, que ha impulsat el seu projecte CTCPlus dins el programa Horizon 2020, que impulsa la innovació generada per la pime europea.

En col·laboració amb l’enginyeria Iris, al parc científic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Castelldefels, Gescaser ja ha arribat a les darreres etapes d’assaig d’un sistema multisensor que mesura diverses variables en la conservació de productes com arròs, soja, blat, civada i malta: la temperatura i la humitat del cereal a diverses alçades de la sitja; la concentració d’insectes; la concentració de CO2 i la quantitat exacta de cereal emmagatzemat. Les mesures es transmeten a una plataforma de control en núvol per al procés i anàlisi de dades, que es podran consultar a través de qualsevol dispositiu mòbil. Entre els avantatges, hi ha un sistema de ventilació automàtica per corbes psicomètriques; emmagatzematge d’històric de temperatures; alarmes i sistema d’alerta i la personalització de la informació del seu cereal. Amb el control de les condicions ambientals de la sitja, s’evita que el gra resulti danyat per insectes i fongs, i poder obtenir un valor màxim de mercat per al gra que, d’altra banda, sempre està sotmès a diverses oscil·lacions, d’acord amb les variacions que registren els mercats mundials de matèries primeres.

Com explica el responsable d’exportació de l’empresa, Amadeu Casañé, “cada cereal té el seu límit específic de temperatura a partir del qual hi ha el risc que apareguin insectes.” Hi afegeix: “Els més delicats són els grans més resinosos, més oliosos, com ara la colza o la pipa de gira-sol.”

Aquesta tecnologia és capaç de mesurar sitges de més de 30 metres de diàmetre i 20 metres d’alçada. “En aquests moments ens trobem en la fase de proves de camp, en què aniran apareixent errors que ens duran a fer correccions”, explica Amadeu Casañé. A les rodalies d’Almacelles, l’empresa té cinc emplaçaments per fer-hi el test que donaran lloc, a partir de l’agost d’enguany, a la tercera fase, de comercialització, en què es treballa amb la perspectiva d’assolir, durant els primers cinc anys, unes vendes de 32,5 milions d’euros. Val a dir que l’empresa ha rebut 867.000 euros de la Unió Europea per desenvolupar la seva tecnologia.

Company de viatge dels fabricants de sitges, Gescaser ha escampat els seus sistemes de control arreu del món, a l’Amèrica Llatina, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania. “Tot i que la facturació es fa aquí, molt sovint l’usuari final és estranger.” Així mateix, l’empresa d’Almacelles disposa de tot un reguitzell d’enginyeries locals que hi fan la tasca de distribució. “Tenim tres canals de venda: els fabricants de sitges, les enginyeries i productors com ara les cooperatives agrícoles.” Amadeu Casañé destaca, entre d’altres, mercats com Mèxic, Xile i Colòmbia, a l’àrea llatinoamericana, i Lituània, Romania, Hongria, Eslovènia, Croàcia i Sèrbia, a l’Europa oriental.

Cooperatives

De fet, el pare d’Amadeu Casañé, que encara participa en la direcció de l’empresa, quan va fundar Gescaser, el 1973, va dissenyar els primers sistemes de control de temperatura a través de sensors, per servir les cooperatives agràries que proliferen a tota l’àrea de les Terres de Ponent. “Dels errors de l’experiència amb totes aquelles petites empreses agràries, vam aconseguir anar perfeccionant el sistema fins a assolir una gran credibilitat al mercat.” El mercat també va reconèixer la fiabilitat dels sistemes de Gescaser gràcies a la confiança que li va atorgar l’antic Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) del Ministeri d’Agricultura, que va instal·lar sensors a les seves sitges, disseminades per tot l’Estat.

Javelines per als petits productors de gra

Ara per ara el projecte CTCPlus, com no podia ser d’altra manera, absorbeix gairebé tota l’energia dels qui treballen a Gescaser, però això no vol dir que no hi hagi altres projectes en ment. Com explica Amadeu Casañé, “un altre projecte que en el futur podríem posar en pràctica seria incorporar el sistema de sensors i el seu programari en el procés d’assecatge dels cereals”. Com explica, “també és molt important tenir una informació acurada i contínua de les temperatures en aquesta fase que precedeix l’emmagatzematge a les sitges, perquè no es pugui malmetre el gra”. De fet, la tecnologia de Gescaser ja disposa d’altres variacions de la seva tecnologia per satisfer les necessitats d’altres mercats. Per al petit productor, “tenim uns dispositius que s’assemblen a una javelina i que estan equipats amb uns sensors que es claven al cereal, i ofereixen mesura de la temperatura.” Una evolució d’aquest dispositiu que Gescaser voldria desenvolupar en el futur immediat és que via wifi el productor pugui rebre les anotacions de temperatura de totes les sondes.