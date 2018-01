Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de gener de 2018

Madonna és més allà d’una cantant en la seva vida professional. Com més sé d’ella, més embadalit em quedo. És una dona molt creativa que té una gran personalitat, mai no deixa res per verd. La seva activitat es mostra en els escenaris amb una gran fermesa

Aquesta dona invencible s’ha fet encara més famosa per la seva activitat a Malawi, un país realment pobre. Malawi va formar part del malaurat complex anomentat Rhodèsia, una vergonya de la Humanitat

Madonna afilla cada dos per tres un nombre important d’infants de Malawi de qui és una veritable mare. Malawi és més a prop de nosaltres del que pugui semblar. Sant Cugat del Vallès és la casa dels Petits Músics del món

Sant Cugat del Vallès està emparentada amb la capital de Malawi, Lilongwe, d’on vénen el petits músics a fer una demostració de les seves capacitats musicals, un festival molt preuat a Sant Cugat del Vallès

Sóc també un admirador de les seves adopcions d’infants del cor d’Àfrica. La mort del cònsol de Malawi a Barcelona em va deixar astorat, aquest fou l’últim contacte amb aquesta organització que encapçalava

Veig sovint en el meu barri nens i nenes negres acompanyats de les seves mares blanques quan van a l’escola. No veig aquestes famílies gens diferents de les altres. L’amor d’aquests infants pels seus pares no es queda enrere amb el de les famílies tot blanques

Parlant amb un taxista sobre el tema, em va dir raonadament que no s’havia de pensar que els pares es desentenguin del seu futur perquè educaven d’allò més els seus fills tant o millor que el que se sol fer amb fills blancs