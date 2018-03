Tendències

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de març de 2018

Segons la premsa dels últims temps, hi ha tres temes que poden definir les relacions entre Àfrica i Europa. El 16 d’agost proppassat defineix una tendència que va fer molt de mal a Barcelona

El tema més cru són els continuats atacs a la població de l’Europa occidental. L’etiqueta d’islamistes, tal com es fan anomenar aquests assassins, no hi té cabuda a l’islam

Considero que la premsa autòctona hauria d’esborrar de totes totes l’etiqueta islàmica a unes activitats que només sembren la mort

Un aspecte d’interès és el que exposa un expert en terrorisme internacional quan avalua l’impacte dels assassinats en massa. Hi ha moltes més carnisseries d’aquesta índole fora d’Europa que a Europa

Normalment s’obvien els assassinats que tenen lloc per grups terroristes fora d’Europa que a Europa. Això podria significar que la carn europea té més valor que la de diferents llocs del planeta

Un altre tema estrella, que esgota la creativitat europea, és el de les migracions sud-nord. Aquest tema refreda la consciència europea que normalment passa pàgines dels diaris

És un tema que tothom coneix, però la gent del carrer no hi pot fer res. Són els estats que han de treure el tema del congelador. Tot són falses promeses que no toquen l’arrel del problema

Un tercer tema d’interès general és l’allau d’esportistes procedents d’Àfrica, sobretot pel futbol. Aquests nouvinguts són arreu. El futbol és el tema estrella on s’hi acapara la presència d’africans.

Aquestes persones han aconseguit el passaport europeu sense néixer-hi, d’altres hi han nascut. I encara n’hi ha d’altres nascuts en terres africanes que no tenen passaport europeu, però el món dels esports i del futbol en particular són lloc on encara es fan miracles