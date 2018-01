Tendències

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de gener de 2018

Avui surt al diari ARA un catedràtic francès sobre moviments migratoris. Jo el conec d’una jornada sobre la immigració en els mitjans de comunicació, feta fa anys.

És un home que sol visitar Barcelona com una persona que va néixer a Tunísia, però de passaport francès. Exerceix en varis dominis com a filòsof, sociòleg, i politòleg.

Se’l convida sovint en tota mena de jornades i seminaris. El conec de fa anys arran del cafè d’una sessió matinal, quan es va dirigir cap a mi. Va dir-me, que a canvi de diners, ens arreglaria el nostre problema migratori.

En aquell moment, com si fos un flaix, vaig preguntar-me com un francès, per molt que fos tunisià d’origen, pogués trobar una “solució” a la situació que hi havia aleshores en la immigració de casa nostra

Si França no havia aconseguit resoldre aquest problema, com podia ser que ell ens resolgués res ? Jo no ho pensava en debades perquè hi vaig assistir en un època de gran immigració. També puc dir que enlloc ha arribat la sang al riu, però sempre és millor fer créixer l’immigrat

A mi em va fer gràcia que pagant resoldria el nostre problema. Personalment crec que el millor que poden fer els nostres governants és il·lustrar-se tot anant d’incògnit als llocs on hi ha una presència important d’immigrats

Aquesta acció in situ els ajudaria molt més en el govern de la immigració. És allò que es diu: “A casa ningú no hi porta res”

Sembla ser que els darrers temps s’ha trobat a casa nostra una fórmula que, tot i que el discurs de la immigració s’hagi acabat, el fenomen persisteix. No hi ha massa mitjans de comunicació que en parlin. Potser els ariculistes ho han deixat en un segon terme

A mi m’interessen les noves generacions nascudes aquí, que es van incorporant de mica en mica a la societat.