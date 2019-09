Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de setembre de 2019

L’Africa és multimilionària en persones i en superfície. Les fonts bibliogràfiques no són homogènies, per això sempre dic mil milions sabent que n’hi ha més

La població de l’Àfrica és el doble de la d’Europa, passant així també amb la superfícies: el doble de la d’Europa. Això vindria a dir que tot és equilibrat, però això és totalment fals en la majoria de països africans

L’Àfrica és el continent més deprimit del planeta. Fent servir la norma del 98% (un producte és químicament pur a l’arribar al 98%), sortirien uns 20 milions de persones que hi viuen en pobresa

Els emigrants no són ben vistos per la resta de la societat per molt que les famílies africanes hi estiguin d’acord per les trameses de diners cap a les seves guardioles

Ha passat el temps de les gran arribades d’africans a casa nostra que es donar al voltant del s. XX i el s. XXI. Desconec quines polítiques han seguit les administracionu públiques. Tampoc conec l’impacte que han tingut organitzacions privades en analitzar i caractritzar aquest fenòmens

Crec en aquest moment que s’ha fet una amalgama de tot sobre tot per la necessitat del plat a taula