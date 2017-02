Tarragona estudia models de gestió per a l’Anella dels Jocs

17 feb 2017

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS: L’Ajuntament descarta finalment la gestió privada de l’empresa Santa Gadea, perquè així ho recomanen els informes tècnics municipals

L’informe sobre els models de gestió dels equipaments el durà a terme l’INEF

Panoràmica de la constitució de la comissió de seguiment dels Jocs, ahir.

La proposta de Santa Gadea per explotar de manera privada les instal·lacions esportives de l’Anella Mediterrània, dels Jocs Mediterranis del 2018, es queda al calaix. L’Ajuntament de Tarragona ha decidit desestimar-la, després de valorar els negatius informes tècnics, econòmics i jurídics que en desaconsellaven la contractació. Paral·lelament, l’Ajuntament i la Generalitat han acordat encarregar un informe sobre els models de gestió de les instal·lacions esportives. El durà a terme l’Observatori Català de l’Esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i, segons Javier Villamayor, regidor comissionat dels Jocs Mediterranis 2018, permetrà al consistori “disposar d’una radiografia completa de les opcions per gestionar totes les instal·lacions esportives de l’Anella Mediterrània un cop acabats els Jocs, amb la premissa que tinguin un ús eficient, públic i ampli”, segons va dir ahir després de constituir la comissió de seguiment dels Jocs. La Generalitat és la propietària del Palau d’Esports, i l’Ajuntament ho és de la resta d’instal·lacions. Per Villamayor, l’estudi, que preveuen tenir enllestit a finals de juny, ha de garantir “una gestió eficient de les instal·lacions que en permeti un bon ús pels clubs i les entitats de la ciutat”.

La privatització de la gestió dels equipaments esportius havia generat una forta oposició entre els grups municipals, sobretot ERC, que hi va presentar al·legacions i va demanar que es rebutgés. Els informes municipals finalment li han donat la raó i, segons va reconèixer ahir Villamayor, en la proposta d’aquest operador privat “hi havia mancances tècniques i econòmiques”. Santa Gadea preveia fer-se càrrec de la construcció d’equipaments a Camp Clar per valor de 15 milions d’euros i n’assumiria la seva gestió al llarg de quaranta anys. Per tot plegat, el consistori acabaria pagant-li un cànon anual de 2,5 milions al llarg d’aquestes quatre dècades.

D’altra banda, sobre el sobrecost dels Jocs pel seu ajornament fins al 2018, una de les opcions que està considerant Víctor Sánchez, el nou coordinador general adjunt dels Jocs, és la d’intentar reduir el pressupost operatiu, per evitar així un augment del sobrecost, segons va explicar Villamayor.

Neix la comissió de seguiment dels Jocs

Representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament –excepte Arga Sentís, d’ICV, que no hi va anar per motius personals–, van prendre part en la primera comissió informativa de seguiment dels Jocs Mediterranis, ahir al migdia. El regidor Javier Villamayor, que la va presidir, va informar que l’execució de les obres dels Jocs segueix els terminis previstos, tant les que s’executen a la mateixa ciutat com a la resta de seus. Rubén Viñuales (Ciutadans) va dir a la sortida de la reunió sentir-se satisfet, tot i que va reclamar “de manera ferma” que hi hagi un compromís per escrit del govern espanyol sobre la seva aportació econòmica. Per Pau Ricomà (ERC), tot continua “en un terreny d’incerteses”, en no disposar encara d’aquest compromís. I Laia Estrada (CUP) també va lamentar la poca concreció sobre les xifres econòmiques dels Jocs.