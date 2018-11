Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de novembre de 2018

El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, el Comitè Olímpic Espanyol i l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (Orà, 2016) van decidir ajornar els Jocs fins l’estiu de 2018. La causa era la manca de 12€ milions que hi havia daportar del Govern d’Espanya, aleshores en funcions a la vora d’unes terceres eleccions

La ciutat amfitriona per a 2017 va se anunciada durant l’Assemblea General de l’International Committee of the Mediterranean segons el programa establert, el 15 d’octubre de 2011 (Mersin, Turquia). Mersin fou la seu dels Jocs de 2013. Alexandria (34) i Tarragona (36) foren les finalistes

No crec que cap altra ciutat espanyola pugui ser candidata fins d’aquí molt temps, no només perquè hi ha moltes ciutats mediterrànies que en volen ser la seu sinó pel xou tan negatiu que va representar un ajornament d’un any

Els XVIII Jocs Mediterranis de Tarragona (2018) es van celebrar amb la ignomínia de bona part de la Mediterrània perquè aquí es preguntava, però la gent no sabia què era. Es va posar clarament de manifest que pocs sabien que s’havien de celebrar des del divendres 22 de juny al diumenge 1 de juliol. Dol no haver-ne fet més difusió per tothom, els esportistes i els organitzadors

Tot era a punt el 20 de juny per a uns Jocs històrics. Com sempre s’hi troben països dels 3 continents: Europa, Àfrica i Àsia. Europa hi aporta més representacions i Àsia menys (Líban, Síria). Àfrica fou representada per Algèria, Egipte, Líbia, el Marroc, i Tunísia

Les seus dels Jocs foren 16, totes al Camp de Tarragona amb la paticipació de la ciutat de Barcelona (31 disciplines esportives) . Els XIX Jocs Mediterranis de 2021 se celebraran a Orà (51) per davant de Sfax (17) a Tunísia

Les inversions pels Jocs han fet guanyar infraestructures, com la piscina olímpica.TarracoViva, el festival cultural internacional dedicat i especialitzat en la divulgació històrica d’època romana, és sota la influència dels Jocs del Mediterrani. Tarragona clausura els Jocs Mediterranis picant l’ullet a la cultura catalana. Els voluntaris han estat la columna vertebral dels Jocs

Tarragona ha estat la crònica d’un desgavell anunciat: crítiques al Govern d’Espanya pels Jocs Mediterranis, cursa d’obstacles, el Govern català amenaça de plantar el Rei als Jocs Mediterranis, Ballesteros diu que els seients buits als Jocs eren per a atletes

Font: ARA i wikipedia