Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de març de 2018

No sé qui va inventar l’expressió “primavera àrab”, però fa tota la impressió que era ja l’etiqueta que es va posar abans dels famosos aldarulls. Tot sembla molt artificial, oi ?

Els mitjans de comunicació corrents no poden o no volen explicar les immenses realitats, només expliquen algunes coses que surten a la superfície

Estic pensant en aquests moments en Tunísia, país que, arran de la revolució, ha quedat a zero tal com si hi hagués passat una piconadora

Sí, em sap greu tot això de la primavera tunisiana perquè hi tinc vincles emocionals. No puc tolerar que aquest país hagi estat gairebé esborrat del mapa

Per compensar les pèrdues del turisme es va desenvolupant la indústria migratòria des de les seves costes. No, si al final Tunísia acabarà a zero, però no cal parlar-ne massa perquè crec que, per edat, esdevindrà una Tunísia al capdavall florida

El temps ho mata tot, inclús l’esperança dels més febles

Tunísia va tenir la mala sort de tenir un Ben Alí, mal hereu del gran Burguiba. Ben Alí va aplanar el país en benefici propi, el va desfer tant materialment com espiritualment

Crec que algú va assimilar en el passat Tunísia amb una mena de Suïssa africana. Si algú ho va dir, hi estic d’acord perquè té una superfície i una població compaginades

A l’inrevés de Tunísia, Egipte és un gran país en tots els sentits de la paraula. Jo diria que a Egipte la primavera ha donat pas a noves esperances sota la batuta del rais Al-Sissi

Potser direu que això és un disbarat, però Al-Sissi ha fet una adequada síntesi dels valors del seu país. El rais creu en la democràcia, però l’ajorna fins d’aquí una vintena d’anys perquè la societat es desenvulopi

En tot el terrabastall de primaveres, Algèria i el Marroc han triomfat, però Líbia ha esdevingut l’ovella negra de la família, molt probablement per agents estrangers. Aquesta primavera s’ha convertit en un conflicte intern encara sense solució, però del que segur algú se n’aprofita