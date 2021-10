Posted by

Òmnium Cultural, 13 d’octubre de 2021

Avui presentem el projecte Tàndem Cultural amb l’objectiu de generar nous espais de trobada entre persones nouvingudes aprenents de català, i catalanoparlants habituals. A Òmnium volem fer del català una llengua viva entre els joves, les persones nouvingudes i als nous formats audiovisuals!

Cada mes oferirem diverses activitats culturals gratuïtes a les parelles que es formin perquè comparteixin l’experiència, estableixin vincles i conversin en català. De manera fàcil i còmoda impulsem l’ús social de la llengua i garantim l’accés a la cultura per tothom.

Aquest octubre, amb Tàndem Cultural podràs gaudir dels concerts d’Oques grasses, Maria del Mar Bonet & Big Band Begues o de la Sílvia Pérez Cruz, entre molts d’altres. Si t’agrada el teatre, pots anar a veure “L’oncle Vània” i també pots descobrir exposicions com “Ciència Fricció” al CCCB. Aquests són només uns quants exemples de l’oferta d’activitats imperdibles que t’oferim.

Tens temps fins al 17 d’octubre per apuntar-t’hi com a aprenent o com a voluntari!