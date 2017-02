Tancament contra la reobertura del CIE de Zapadores

4 feb 2017 per SDRCA

Efe – Valencia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 04.02.2017

La protesta finalitza este diumenge en la parròquia valenciana de Montolivet

Tancament contra la reobertura del CIE de Zapadores

La campanya CIEs No ha convocat un tancament protesta este cap de setmana en la parròquia de Montolivet, a València, que finalitzarà diumenge que ve davant el centre d’internament d’estrangers de Zapadores per a reclamar el seu tancament definitiu.

L’objectiu d’esta iniciativa és aconseguir que València siga una ciutat «més digna», assenyala la portaveu del col·lectiu, Gema Siscar, on es complisquen els drets humans i no hi haja centres en els quals s’interne a gent «l’únic delicte de la qual ha sigut el triar una vida millor».

El tancament va començar ahir a la vesprada amb la lectura d’un manifest en el qual es reclama el compromís de l’Ajuntament de València i el Consell per a fer de la Comunitat Valenciana un territori «lliure de CIE, de batudes racistes i de deportacions».

Durant la jornada del dissabte se celebraran activitats per a saber què és un centre d’internament, què signifiquen les deportacions i què ocorre en les fronteres. A la vesprada, es retrà homenatge als 15 morts en el Tarajal de Ceuta i s’exhibirà un documental.

Precisament este diumenge es complixen quatre mesos del tancament temporal del centre de Zapadores a causa d’una plaga de chinches.