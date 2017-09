Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 26 de setembre de 2017

Barcelona rep molt poca informació escrita sobre les realitats africanes d’una forma contextualitzada. Normalment arriben notícies de desastres de tota mena.

Això fa que la població tingui una visió esbiaixada de la vida quotidiana africana

Les publicacions internacionals, com ara TIME, The Economist o Financial Times així com de revistes franceses, s’acosten més al medi en què viuen els africans

“La veu d’Àfrica” ha anat retallant notícies durant més de deu anys perquè el lector s’informés en context. S’ha fet un esforç per projectar Àfrica més fidelment a les realitats. Caldria que les publicacions que són nostrades s’impliquessin més en la vida quotidiana dels diferents països africans

Per raons tècniques, ara “La veu d’Àfrica” anima el lector a informar-se adequadament. Caldria que el públic fos més exigent a l’hora de seguir l’actualitat africana perquè per una gran part de la població Àfrica no existeix

Normalment allò que el públic sap es una mala caricatura de la realitat africana. Davant aquest menut espai informatiu es poden considerar vàries causes, entre elles un tabú.

Podria ser que hi hagués una autocensura informativa o que estem mediatitzats per la força de les organitzacions humanitàries que cerquen recursos de tota mena

Podríem concretar amb allò que sabem del Marroc, el nostre veí per terra, mar i aire. Algú podria explicar-ne les veritables causes ?