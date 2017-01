Survival, contra WWF per abusos a pigmeus del Camerun

11 gen 2017 per SDRCA

ROSA M. BOSCH – Barcelona – foto Survival International – LA VANGUARDIA – 11/01/2017

L’OCDE arbitra un cas que enfronta dues oenagés per la violència contra indígenes per part de patrulles antifurtius

Foto facilitada per Survival d’una nena baka de deu anys que va ser apallissada per patrulles antifurtius

Una investigació sobre la violència exercida contra pigmeus per part de guardes que lluiten contra els caçadors furtius al Camerun, feta durant els últims anys per Survival, l’organització internacional que defensa els drets dels pobles indígenes, ha acabat a la taula de l’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). L’any passat Survival va interposar una queixa formal, recollida en un document de 228 pàgines, davant l’OCDE “pels abusos violents i vexacions contra pigmeus baka per part de patrulles antifurtius finançades per WWF, l’oenagé conservacionista més gran del món”.

Aquest cas alimenta el debat sobre fins a quin punt les accions per protegir espècies en perill, com és el cas de goril·les, elefants de selva o pangolins, en aquest àmbit del Camerun, són justificables si hipotequen la subsistència de poblacions indígenes. “Molts pobles caçadors recol·lectors com els baka estan sent expulsats dels seus territoris ancestrals en nom de la protecció de la natura”, denuncia Survival, que lamenta que moltes persones d’aquesta ètnia, fins i tot una nena de deu anys i gent gran, han patit pallisses i tortures.

Survival entén que l’admissió de la protesta “indica que l’OCDE mantindrà amb WWF els mateixos estàndards en matèria de drets humans que aplica a corporacions amb finalitats lucratives”. Aquesta oenagé ha alertat reiteradament que patrulles encarregades de lluitar contra la caça furtiva en zones protegides del sud-est del país han carregat sistemàticament contra persones de l’ètnia baka durant els darrers 20 anys. La responsabilitat de WWF en aquest tema es deuria al fet que dona suport econòmicament i logísticament al Govern del Camerun en la gestió dels parcs naturals, segons consta en la instància emesa per l’OCDE.

Els demandants – precisa l’OCDE– argumenten que WWF, abans de finançar aquests cossos de guardes hauria d’haver comprovat que la seva acció es limitava a frenar els caçadors que fan negoci amb el furtivisme i no els baka que cacen per sobreviure. El paper que ha tingut WWF en aquest afer s’ha traduït en la negació dels drets dels baka a continuar vivint a les seves terres, segons consta en les al·legacions presentades per ­Survival.

WWF respon que no està d’acord amb la majoria d’acusacions, nega que porti la gestió dels parcs nacionals del Camerun i afirma que la seva influència en la presa de decisions del Govern sobre aquests temes és limitada. “Al Camerun hi ha un clima de discriminació contra els baka, però no té res a veure amb nosaltres. Una cosa és que en un moment determinat es puguin haver comès abusos contra els baka, cosa que nosaltres rebutgem i condemnem, però d’aquí a dir que nosaltres els torturem… Estem en tots els llocs del planeta on hi ha la màxima biodiversitat animal i humana i treballem amb les c omunitats locals. No concebem la conservació amb l’home fora de l’espai protegit”, assegura Juan Carlos del Olmo, secretari general de WWF a Espanya.