Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de juny de 2019

No pararé de plorar fins que el Sudan del Sud no assoleixi la pau. Estic molt trist que per l’explotació de petroli de petroli sigui la causa de les hostilitats entre els principals pobles d’aquest Sudan

Fa temps que l’actual president exigia desesperadament que els seus alts funcionaris retornessin els diners del petroli col·locats en paradisos fiscals. No va tenir resposta

L’editorial SDRCA (www.sdrca.es) ha posat a l’abast de tothom el llibre “Jussà, l’últim país del món”. Llegir-lo és un punt de partida per conèixr del arrels del Sudan Jussà

En aquest llibre hi trobareu bona part de les mancances de l’Àfrica negra