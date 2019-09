Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de setembre de 2019

Sud-àfrica és un país sobirà, membre de la Unió Africana, situat a Àfrica austral i la forma de govern és la república parlamentària modificada. El seu territori està organitzat en nou províncies. La seva capitalitat té un estatus especial, ja que la componen tres ciutats: Pretòria, seu del poder executiu; Bloemfontein, seu del poder judicial, i Ciutat del Cap, seu del poder legislatiu. Així mateix, la ciutat més poblada del país és Johannesburg, sent aquesta més una de les 40 àrees metropolitanes més grans del món

Posseeix 2.798 quilòmetres de costa en els oceans Atlàntic i Índic Limita al nord amb Namíbia, Botsuana i Zimbàbue, a l’est amb Moçambic i Suaziland, mentre que Lesotho és un país envoltat pel territori sud-africà

Sud-àfrica és coneguda per la seva diversitat de cultures, idiomes i creences religioses, per la qual cosa se la coneix com la nació de l’arc de Sant Martí. Onze idiomes són reconeguts com a oficials per la Constitució de Sud-àfrica. Dos dels onze idiomes són d’origen europeu: l’afrikaans, idioma que prové directament del neerlandès i és parlat per la majoria de la població blanca i mestissa, i l’anglès. Encara que l’anglès té un important paper en la vida pública i comercial és, però, el cinquè idioma per parlants nadius

Sud-àfrica és un país ètnicament divers. El 79,5% de la població sud-africana és negra, la qual està dividida en diferents grups ètnics que parlen diferents llengües bantús, nou de les quals són oficials. A més compta amb les majors comunitats d’habitants de procedència europea i índia, així com de comunitats multiracials del continent.

Sud-àfrica és un dels membres fundadors de la Unió Africana, i té la major economia del continent entre tots els membres. És també membre fundador de l’ONU i del NEPAD. El país és membre de la Mancomunitat de Nacions, el Tractat Antàrtic, el G77, la ZPCAS, la SACU, l’OMC, l’FMI, el G20, el G8 + 5, els civets, els BRICS, entre d’altres.

Sud-àfrica és també un país en què hi ha grans desigualtats entre els diferents grups socials; mentre hi ha grans fortunes i les capitals estan entre els principals centres de negoci d’Àfrica, aproximadament una quarta part de la població sud-africana es troba sense feina i viu amb menys d’1,25 dòlars nord-americans al dia

Posseeix una rica fauna i flora pel que es troba dins de la llista de països megadiversos

Quan va finalitzar l’apartheid el 1994, el Govern va integrar els bantustans anteriorment independents i semindependientes a l’estructura política del país. Amb aquesta finalitat, va abolir les quatre antigues províncies de Sud-àfrica (Província del Cap, Natal, Estat Lliure d’Orange i Transvaal) i les va reemplaçar per nou províncies totalment integrades.

Les noves províncies eren molt més petites que les seves antecessores, la qual cosa teòricament donava als governs locals més recursos per a distribuir en àrees de menor grandària. Les nou províncies van ser posteriorment subdividides en 52 districtes, 6 metropolitans i 46 municipals. Els ports principals de Sud-àfrica són: Durban, Ciutat del Cap, Port Elizabeth, East London, Richards Bay, Saldanha Bay i Mossel Bay.

L’economia de Sud-àfrica és la més potent i important del continent africà, ja que acapara gairebé un 25% de tot el PIB de continent i té un paper important en el desenvolupament de la regió. Està considerada com una economia de renda mitjana-alta pel Banc Mundial

L’economia sud-africana compta amb un gran volum de capital nacional -públic i privat- en estreta relació amb les grans economies mundials. Malgrat això, la desocupació és extremadament alt i Sud-àfrica està dins dels deu països amb més desigualtat social segons el coeficient de Gini, al voltant d’un quart de la població està aturada i la mateixa proporció viu amb menys d’1,25 dòlars per dia

El 2010, s’estimava que la mà d’obra total del país ascendia a 17.390.000 persones. El 2007, el 9% dels treballadors s’ocupava en l’agricultura, el 26% a la indústria i el 65% en serveis. Des de 2004 en endavant, el creixement econòmic ha anat en augment, tant en l’ocupació com en la formació de capital. L’any 2011 va ser oficialment nomenat com un dels integrants dels països BRICS. Sud-àfrica és una destinació turística molt popular, i una quantitat substancial dels ingressos prové del turisme

La moneda nacional és el rand sud-africà. El seu codi ISO 4217 és ZAR. Aquesta moneda també és usada en altres països de l’Àrea Monetària Comuna d’Àfrica del Sud. La Borsa de Johannesburg és la més important borsa de valors d’Àfrica i ocupa el lloc 17è dins dels majors mercats borsaris del món. Entre els principals socis comercials internacionals de Sud-àfrica -a més d’altres països africans- es troben Alemanya, els Estats Units, China, Japó, el Regne Unit i Espanya

