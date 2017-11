Sud-àfrica (G20)

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de novembre de 2017

Sud-àfrica envolta dos països increïbles: Lesotho i Suaziland. Aquests dos països van mantenir la forma ancestral de govern per allunyar-se dels bòers

Han passat moments crítics, però sempre han demostrat fermesa. Van estar protegits pels anglesos fins que els van donar la carta de llibertat a inicis dels seixanta

Fins aquí una etapa èpica, que en la realitat es veuen sotmesos a una sèries de mancances estructurals molt importants amb uns índexs de desenvolupament humà baixíssims

Tanquem parèntesi per dir que Sud-Àfrica amb un 19% més de superfície que Espanya acull una població de l’ordre de 2,5 vegades. Sud-àfrica té un IDH mitjà de 0,666 enfront del 0,884 d’Espanya (molt alt)

Les ciutats principals són Jo’Burg, Cape Town, Durban, i la petita Pretòria, capital d’Estat

L’oferta turística des de casa nostra és molt important. S’ofereix una gran varietat de viatges com ara llogar un cotxe i fer el recorregut que es vulgui

El meu saber és, que si voleu visitar aquest país, ho feu acompanyats per persones coneixedores del territori. S’ha d’entendre que si sou blancs hi cantareu a base de bé perquè els blancs de Sud-àfrica no vesteixen ni es comporten com vosaltres

Hi ha llocs que són extremament perillosos per la qual cosa, si hi aneu per fer el turista, no heu de patir a cada moment

El meu consell és molt conservador: adheriu-vos a un viatge programat des d’aquí. Veureu tot allò que us interessi, podreu contactar amb la gent del país

Les grans ciutats presenten grans diferències entre si, potser les que més Jo’Burg i Cape Town. Hi trobareu contrastos per tot arreu

He conegut sud-africans blancs a Barcelona. Us puc dir que en allò únic que ens assemblem hi ha el color de la pell. També hi he conegut sud-africans negres: de la nit al dia.

Sud-Àfrica és un país molt complex en totes els sentits de la paraula. Encara estan paint l’abolició de l’apartheid. La gent jove encara reté molta història