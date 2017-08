Sucre a la vista

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

El sucre és una primera matèria alimentària per diverses aplicacions a pastisseria entre d’altres. Un de les substàncies importants d’una cafeteria és el sucre

El nom propi del sucre és sacarosa, un disacàrid format per dos residus de glucosa que és tal com la digerim. El sucre s’ha d’ingerir d’una forma controlada perquè, si no, pot donar pas a la diabetis

El consum de sucre és molt elevat en cafeteries i restaurants. Normalment, un derivat del cafè, produït en grans quantitats en països africans, s’acompanya de dues bossetes de sucre.

No tothom s’hi posa una bosseta, n’hi ha que prenen les dos, d’altres mitja bosseta o oisseta i mitja. El sucre que queda en una bosseta oberta l’anomenem sucre residual.

Aquest sucre residual sempre fa cap a les escombraries. No és digne tractar el sucre com a una deixalla, obtingut de la remolatxa sucrera o de la canya de sucre

Una recollida de sucre residual ben organitzada pot dur beneficicis socials en una planta de producció de productes industrials com una planta de fabricació d’etanol industrial

El sucre residual mai no es pot utilitzar per aplicacions alimentàries. Si en surtís negoci s’hauria d’aplicar els beneficis a alguna organització humanitària per fer-lo arribar a persones necessitades de Barcelona. Primer s’hauria de fer una prova pilot en un barri d’aquests

De tota manera l’objectiu principal és crear una xarxa empàtica que permeti el treball cooperatiu