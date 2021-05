SUBVENCIONS PER A L’EDICIÓ D’OBRES LITERÀRIES SINGULARS I SOBRE MOVIMENTS I AUTORS LITERARIS PER A 2021

Posted by

EDITORS.CAT, 11 de maig de 2021

La Institució de les Lletres Catalanes a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició d’obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 561567).

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’edició d’obres literàries singulars especialment rellevants en llengua catalana o occitana i a l’edició d’obres sobre moviments i autors literaris. S’hi inclou l’edició de títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre en paper, audiollibre o llibre digital.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Obres literàries escrites originalment en llengua catalana o occitana d’autors o autores especialment rellevants en el context de la tradició literària, escrites en qualsevol gènere literari (novel·la, poesia, dietaris, epistolaris, assaig literari, etc.)

b) Obres de no-ficció sobre moviments, obres, autors o autores, i també sobre crítica literària, de literatura catalana o occitana, escrites en qualsevol llengua.

En queden excloses les obres no literàries que poden ser objecte de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals, i també les obres de caràcter literari escrites originàriament en altres llengües i traduïdes al català i a l’occità, les quals disposen d’una línia de subvencions específica.

Cada sol·licitant pot presentar fins a un màxim de tres sol·licituds.

El període per presentar sol·licituds és de l’11 al 27 de maig, ambdós inclosos.