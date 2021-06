SUBVENCIONS PER A L’EDICIÓ D’AUDIOLLIBRES EN LLENGUA CATALANA

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general – d’EDITORS.CAT, 3 de juny de 2021

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’edició d’audiollibres en llengua catalana i occitana (ref. BDNS 564155).

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’edició d’audiollibres en llengua catalana o occitana. S’entén per audiollibre el producte digital obtingut mitjançant la gravació de la lectura en veu alta d’un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics.

El període de publicació dels audiollibres és de l’1 de gener al 31 d’octubre del 2021.

Els períodes per presentar sol·licituds són els següents:

–Per a audiollibres publicats entre l’1 de gener i el 31 de maig del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 10 de juny a l’1 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

–Per a audiollibres publicats entre l’1 de juny i el 31 d’octubre del 2021, el període de presentació de sol·licituds és del 23 de setembre al 3 de novembre del 2021, tots dos inclosos.

CONVOCATÒRIA

BASES

MODFICACIÓ BASES

Tota la informació, normativa i documentació relacionada AQUÍ

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

