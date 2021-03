Subvencions de llibres d’interès cultural especial o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana (inclou còmic en català)

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general – EDITORS.CAT, 22 de març de 2021

AMPLIACIÓ DEL TERMINI !

Em plau comunicar-vos que després de les gestions realitzades, s’ha aconseguit ampliar el termini fins al 8 d’abril. En breu sortirà publicat al DOGC aquesta ampliació però us ho avancem per al vostre coneixement.

Aquests ajuts depenen de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Llibres en suport paper.

Són subvencionables: Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement (assaig i pensa­ment, llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, llibres de còmic i de novel·la gràfica).

No són subvencionables: Àlbums il·lustrats, còmic destinat a un públic infantil, llibres de text i manuals universitaris, les obres considerades de luxe, de bibliòfil i aquelles amb l’edició limitada i numerada. Tampoc els llibres de ca­ràcter literari escrits originàriament en català que poden acollir-se a la línia d’ajuts específics de la Institució de les Lletres Catalanes.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencio­nables posteriorment com a llibres publicats.

El període per presentar les sol·licituds acaba el 8 d’abril de 2021

Dates de publicació:

-PROJECTES: Els llibres s’han de publicar abans del 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

-LLIBRES PUBLICATS: Entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Convocatòria

Bases

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí

