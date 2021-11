Subvencions COVID a sales de cinema

Departament de Cultura, 11 de novembre de 2021

Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 – Quarta convocatòria

Aquestes subvencions tenes com a objecte contribuir econòmicament a compensar les pèrdues per la impossibilitat de recaptació corresponent al rendiment de taquilla de les sales d’exhibició cinematogràfica del territori de Catalunya a causa del tancament forçós per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.