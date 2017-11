Substrats d’alquimistes

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de novembre de 2017

El terme cooperació té un ampli espectre d’objectius a desenvolupar entre dos o més persones jurídiques. A nivell d’estudis, la cooperació té curt abast per les dimensions i objectius que propugen diverses entitats

El terme de cooperació arriba fins i tot a la cooperació militar amb unes eines i objectius difícils d’exposar així com així, però que s’assemblen estructuralment

És bo que hi hagi centres d’estudis d’alt grau que imparteixin temes amb la capçalera de cooperació o cooperació internacional

Desenvolupar cooperació a partir d’entitats petites implica inexorablement una sèrie de recursos materials i de matèria gris considerables

¡Què millor que apostar pel món acadèmic perquè ajuda a fixar idees i principis que són a l’abast almenys amb un temps molt reduït si el comparem amb el que fa falta partint de coneixements populars !

Se sap que hi ha un munt d’oenagés repartides per tot el món necessitat que difícilment així no ho veuen persones desesperades que alhora neguen la necessitat d’ajuda per part d’uns desconeguts que a més volen entrar en les seves cases

Fer estudis de cooperació o cooperació internacional dóna una bona empenta a tota oenagé que vulgui desenvolupar les ments dels qui són més pobres, però ningú mai no vol acceptar que és pobre

La principal lluita d’una oenagé, no ens enganyem, no és altra que recaptar recursos materials o dineraris perquè són imprescindibles per fer front a l’acció encomanada

Estudiar cooperació també ajuda a emplenar sol·licituds de subvencions. Arribar al final d’aquest procés és la glòria perquè ja pots començar a treballar, però resulta que omplir sol·licituds no ho sap fer tothom

És la preocupació més gran que tenen les persones jurídiques

Aquí entra una nova variable que no havia tret fins ara, és la disponibilitat humana per redactar molt bé les sol·licituds. El problema s’agreuja al passar d’un pressupost de 1.000€ a 10.000€ o a 100.000€ i més enllà

Els grups de redacció han de recollir informació de totes les entitats filantròpiques i sol·licitar. Encara ho poso més difícil perquè no totes les oenagés poden demanar subvenció perquè els països receptors de recursos no sempre s’adiuen on la oenagé opera normalment

Tot plegat, cosa de bufets especialitzats…!

Donem-nos una nova oportunitat, arribar a un acord amb un bon patrocinador, però això ja són figues d’un altre paner, oi ?