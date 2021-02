Posted by

Núvol, 2 de febrer de 2021

El 2019 va ser un any de transformació per a Martí Mora, més conegut com a Sr. Chen: va deixar de fer classes de plàstica i es va llançar de cap a la seva carrera musical, que ja dona els seus fruits. Acaba de llançar el seu tercer àlbum. Una entrevista d’Agus Izquierdo