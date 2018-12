Spanish languages

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de desembre de 2018

Les diferents llengües espanyoles s’han de fomentar des del nucli dur de l’Estat. Què és una llengua espanyola ? Tota llengua parlada fronteres endins per la unitat única dels ciutadans espanyols

Des de Barcelona, on es parla castellà i catalanovalencianobalear podem comptar les altres llengües espanyoles:

+ aranès (occità)

+ aragonès (castellà)

+ basc (diferents bascos)

+ asturianolleonès (Astúries i Lleó)

+ gallec

+ portuguès (Extremadura)

+ àrab (Ceuta)

+ amazic o berber (Melilla)

Cal fomentar les llengües del Magrib perquè n’hi ha un impotant nombre de residents. A Espanya l’amazic es veu lliure de la pressió de l’àrab que té en els seus llocs d’origen

Mentre el Marroc és tolerant amb l’amazic (berber significa bàrbar), Algèria restringeix l’dioma i les seves senyes d’identitat com la seva senyera

Els amazics són importants a tot el nord d’Àfrica perquè arriben fins Líbia amb els seus assentaments. L’amazic no té una continuïtat territorial sinó que ocupa bosses més o menys grans

Dient-ho d’alguna manera, aquests pobladors en terra pròpia dels seus dominis han estat silenciats i perseguits durant diferes fases de la seva història. Els amazics van veure l’arribada dels romans, colonitzadors

Els amazics, contemporanis nostres, dels íbers, tenen un substrat nacional quan ha permès mantenir la seva llengua així com senyera

Al Marroc són relativament força tolerats, però Algèria n’és molt menys tolerant

Crec que cal estimular el coneixement d’aquestes llengües a casa nostra perquè seria molt positiu per a les nostres cultures. Cal recordar que, com el castellà, l’àrab és una de les llengües reconegudes mundialment per les Nacions Unides

Una altra característica important del nord d’Àfrica és la pervivència dels cristians coptes després de la invasió musulmana del que avui és Egipte. Tot i que la seva població arriba a menys d’un 10% de la població egípcia, els coptes han estat capaços de perdurar al llarg dels segles

Hi ha grups àrabs que els són contraris perquè volen que se’n vagin. Sant Antoni Abat era natural d’aquesta part del món. Tenen la sort que tots els governs egipcis han estat de la seva banda. Sempre han estat observats com a persones molt productives

De fet, al nord d’Àfrica s’hi poden desenvolupar projectes que facilitin el major poder adquisitiu amb productes de major destinació internacional